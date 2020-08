Scomparsa a Crema: il 2 settembre incarico esami su resti

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - E' stato fissato al 2 settembre il conferimento dell'incarico per consulenza sul materiale organico rinvenuto (ossa e tessuti) all'interno dell'auto di Sabrina Beccalli, la donna scomparsa a Ferragosto a Crema e per la cui morte si trova in carcere l'amico Alessandro Pasini.

I consulenti dovranno stabilire se i resti trovati in auto appartengano alla donna o invece, come inizialmente sostenuto da due veterinari, a un cane. Per la Procura saranno nominati l'anatomopatologa Cristina Cattaneo, e i medici legali Domenico Di Candia e Debora Mazzarelli dell'istituto di medicina legale dell'Università degli studi di Milano. La difesa nominerà il medico legale Angelo Grecchi di Codogno (ANSA).