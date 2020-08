Coronavirus: nuovo aumento casi in Calabria, +14

(ANSA) - CATANZARO, 31 AGO - Altri 14 casi di coronavirus sono stati registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. I casi positivi attualmente salgono così a 280, dei quali 21 ricoverati in reparto, 148 in isolamento domiciliare e 111 provenienti da altra Regione o Stato estero. Complessivamente, dall'inizio della pandemia, i casi sono 1.491 a fronte di 153.811 tamponi eseguiti ad oggi. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Territorialmente, i casi positivi complessivi sono distribuiti a: Catanzaro 9 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza 8 in reparto; 41 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 3 in reparto; 82 in isolamento domiciliare; 284 guariti; 19 deceduti. Crotone: 1 in reparto; 10 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 8 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. I provenienti da altra Regione o Stato Estero sono 111.

Nei ricoveri segnalati nell'Ospedale di Catanzaro 3 sono ricoverati in malattie infettive, due provengono dalla Provincia di Vibo Valentia, uno è di fuori Regione (nel conteggio si trova nel setting Fuori Regione/ Stato Estero) e uno è stato trasferito al reparto di malattie infettive di Catanzaro. Degli otto pazienti ricoverati al reparto di malattie infettive di Cosenza, quattro sono non residenti. I quattro positivi di Crotone provengono: uno dal CARA, uno è un contatto di un positivo (nuovo focolaio familiare) e due sono di rientro. I quattro casi di Vibo Valentia sono riconducibili alla nave proveniente da Civitavecchia; i tre positivi rilevati dall'Azienda ospedaliera di Catanzaro sono due migranti e uno è "fuori regione": tutti e tre ricoverati.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.202. (ANSA).