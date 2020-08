Terra dei Fuochi: roghi rifiuti, in fiamme pali telefonici

(ANSA) - CASERTA, 29 AGO - Continuano gli interventi per incendi di rifiuti misti a sterpaglie nel Casertano; una situazione quasi di emergenza visto l'alto numero di roghi che si stanno registrando in queste settimane.

I Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenuti con varie squadre a Maddaloni, in viale dello sport, per un incendio di vegetazione secca e rifiuti di tutti i tipi su una superficie di circa 150mq. Nell'incendio sono rimasti coinvolti anche alcuni pali della rete Telecom, per la cui messa in sicurezza è stato necessario anche l'utilizzo dell'autoscala proveniente dalla sede Centrale del Comando di Caserta. Le cause sono in corso di accertamento. (ANSA).