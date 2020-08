In Lombardia 289 nuovi casi, nessun decesso per Covid

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Sono 289 (di cui 38 'debolmente positivi' e 9 a seguito di test sierologico) i nuovi positivi da coronavirus a fronte di 18.701 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Lombardia . Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,54%. Lo rende noto la Regione.

I guariti/dimessi sono complessivamente 76.200 (+98 rispetto al dato precedente), i ricoverati in terapia intensiva: 18 (+1), quelli non in terapia intensiva: 185 (+13) mentre non sono stati registrati decessi (totale complessivo: 16.860). Per quanto riguarda le province, la maggior parte dei casi si sono verificati a Milano;140, di cui 86 in città; a Bergamo sono stati 18, a Brescia: 35; a Como 14, a Cremona: 5; a Lecco sono invece 8, a Lodi: 3 a Mantova: 7 in Monza e Brianza: 27 a Pavia: 8; a Varese: 10. Nessun contagio invece in provincia di Sondrio. (ANSA).