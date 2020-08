726/a Perdonanza: il programma di sabato 29 agosto

(ANSA) - L'AQUILA, 28 AGO - Sabato 29 agosto, alle 19 circa (al termine della Messa Stazionale che inizierà alle 18), il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, chiuderanno la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Terminerà in quel momento il Giubileo aquilano voluto da Papa Celestino V con la Bolla del 1294 (il primo della storia), iniziato venerdì sera 28 con l'apertura della Porta Santa da parte dell'arcivescovo metropolita di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi.

Sempre sabato 29, alle ore 19.30 circa, la Bolla del Perdono (più esattamente, l'astuccio in cui per secoli è stato custodito il prezioso documento papale) partirà dalla basilica di San Bernardino. L'accompagneranno il sindaco Biondi, il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari, le Dame della Bolla e della Croce, il Giovin Signore, l'araldo civico con il gonfalone storico dell'Aquila e due carabinieri in alta uniforme di scorta. Il cammino terminerà a palazzo Fibbioni, sede principale del Comune; ai lati di via San Bernardino saranno schierati alcuni gruppi storici in costume.

Il programma religioso prevede: alle 6:00 'Perdonanza dei Lavoratori', con Messa presieduta dal Can. Manfredi Gelsomino, Vice Cancelliere Curia Metropolitana; la liturgia sarà animata dal Coro della Parrocchia SS. Annunziata di Colle di Roio; alle 8:00 la 'Perdonanza dei Religiosi e delle Religiose', con Messa presieduta da Mons. Vincenzo De Luca, Vescovo di Termoli-Larino; liturgia animata dal Coro delle Religiose; alle 10:00 'Perdonanza delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine', Santa Messa presieduta da Mons. Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento, liturgia animata dal Coro della Scuola della Guardia di Finanza; alle ore 12:00 'Perdonanza delle Famiglie, dei Catechisti e dei Ragazzi, degli Studenti e degli Insegnanti', Santa Messa presieduta da Mons. Orlando Antonini, Arcivescovo, Nunzio Apostolico; liturgia animata dall'Associazione Corale cantAbruzzo; alle 16:00 'Perdonanza dei Malati e delle Confraternite', con Messa presieduta da Mons. Giuseppe Molinari, arcivescovo emerito di L'Aquila, liturgia animata dall'Associazione "L'Aquila in Canto".

Alle 18:00 Santa Messa stazionale con rito di chiusura della Porta Santa presieduta dal Cardinale Petrocchi, trasmessa in diretta su Laqtv Abruzzo; liturgia animata dal Coro Diocesano Giovanile San Massimo.

I fedeli sono tenuti a rispettare le indicazioni dei volontari riguardanti le misure anti Covid-19 e a munirsi di mascherina.

Per le messe del 29 agosto l'accesso sarà libero. I fedeli ammessi alle celebrazioni, sul prato antistante la basilica di Collemaggio, saranno mille per ciascuna messa. Si potrà entrare liberamente in basilica, a gruppi di 200 persone, per attraversare la Porta Santa. (ANSA).