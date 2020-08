Scossa 3.0 ai Castelli Romani, nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata avvertita nella zona di Lariano, in provincia di Roma, sui Castelli Romani. Secondo i dati dell'Ingv, il sisma è avvenuto ad una profondità di 10 km.

Alla prima scossa ne sono seguite altre due, rispettivamente di 2.0 e 2.4.

Secondo la Protezione Civile non risultano danni o problemi particolari. La scossa è stata comunque avvertita, in quanto la zona è densamente popolata.

#Roma #28agosto 14:00, scossa #terremoto magnitudo 3.0 registrata nella zona dei Castelli Romani, tra Lariano, Rocca Priora e Velletri. Al momento NESSUNA SEGNALAZIONE di danno né richiesta di soccorso sono giunte alla sala operativa dei #vigilidelfuoco — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 28, 2020