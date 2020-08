Domani Briatore esce dall'ospedale

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Domani mattina Flavio Briatore lascerà l'ospedale San Raffaele dove è ricoverato, positivo al Covid, da alcuni giorni.

"L'IRCCS Ospedale San Raffaele - spiegano dalla striuttura - rende noto che domani mattina sono previste le dimissioni del signor Flavio Briatore. Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus SARS-Cov-2. " (ANSA).