Dj morta: pm, negativi gli esami all'interno dell'auto

"Gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all'interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo, anche per quanto riguarda la presenza di eventuali tracce di sangue". Lo scrive in una nota il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, sottolineando che "pertanto, non è ancora possibile formulare, allo stato, alcuna seria ipotesi sulle cause di morte del piccolo Gioele".