Covid camping Sardegna, tutti negativi 90 tamponi staff

(ANSA) - ARZACHENA, 27 AGO - Sono tutti negativi i tamponi eseguiti fra il personale del villaggio camping Isuledda, a Cannigione, dove si era registrata la positività di alcuni turisti. L'Unità di crisi del nord Sardegna, coordinata da Marcello Acciaro, ha effettuato circa 90 tamponi fra lo staff della struttura e oggi sono arrivati i risultati: nessun contagio. "E' una buona notizia, su cui speravamo molto", commenta Acciaro. "Per noi la questione Isuledda può considerarsi quasi chiusa. Naturalmente bisogna continuare a rispettare le misure di contenimento, quindi indossare la mascherina e applicare il distanziamento". Non saranno quindi effettuati i tamponi sui circa 1600 ospiti del camping. Adesso l'Unità di crisi aspetta i risultati delle decine di tamponi che sono stati eseguiti sui dipendenti dei maggiori locali di intrattenimento della Costa Smeralda: gli esiti potrebbero arrivare in giornata. (ANSA).