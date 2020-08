Maltempo: Verona fa conta danni e tenta ritorno normalità

(ANSA) - VERONA, 24 AGO - Verona sta lentamente cercando di tornare alla normalità dopo la tromba d'aria che ieri pomeriggio ha sconvolto non solo molti quartieri della città, ma anche varie zone della provincia, compresa la Valpolicella, celebre per i suoi vini. I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte assieme alla Polizia locale e alla Protezione civile per mettere in sicurezza numerose strade e le costruzioni dove la furia del maltempo ha scoperchiato i tetti. Sono almeno 500 gli alberi caduti, completamente sradicati dalla furia del vento.

(ANSA).