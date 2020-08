Niente mascherine e assembramenti, chiusa discoteca Jesolo

(ANSA) - VENEZIA, 16 AGO - Avventori senza mascherina, assembramenti e mancato rispetto delle norme anti-Covid sono costati la sospensione all'attività per 5 giorni alla discoteca 'King'Club' di Jesolo, tra le più note della località veneziana.

Lo ha deciso la Questura dopo i controlli eseguiti nella notte di Ferragosto. I poliziotti hanno riscontrato assembramenti di persone senza mascherina, sia in coda per entrare nel locale, sia all'interno, sulla pista da ballo e intorno ai tavoli.

Accertato che non era rispettato il distanziamento sociale e che molti ragazzi non utilizzavano in modo corretto le mascherine, gli agenti hanno applicato la sanzione prevista dalla nuova ordinanza regionale del 14 agosto, in vigore dalle ore 13 di ieri, con la sospensione dell'attività per 5 giorni. (ANSA).