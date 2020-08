Spara a testa 70enne, anziano è salvo

(ANSA) - TARANTO, 15 AGO - Con il volto coperto da un casco ha sparato un colpo di pistola alla testa di un 70enne incensurato di Taranto che - a quanto si apprende - non sarebbe in pericolo di vita. Trasportato all'ospedale Santissima Annunziata, il 70enne ha subito un intervento per la rimozione del proiettile, calibro 7.65, che si sarebbe fermato tra la tempia e l'occhio. Indaga la polizia per risalire alla persona che ha sparato facendo poi perdere le sue tracce. (ANSA).