Roma: Raggi, intese? Vorrei aggregare su solco antifascismo

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - "Se nonostante il no del segretario Zingaretti cercherò comunque la trattativa con il Pd? Io non ho mai chiesto l'appoggio di Zingaretti per la mia candidatura". Così al Tg3 la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Il M5s ha sempre detto di voler aggregare tutte quelle forze civiche e quei cittadini che si riconoscono all'interno di un progetto: per me è la stessa cosa", ha detto rispondendo a una domanda su possibili intese. "Roma - ha detto ancora - ha una solida tradizione antifascista e democratica. Stiamo rilanciando la città e per me tutti coloro che amano Roma e vogliono proseguire in questo solco devono poter aiutare collettivamente a rilanciare la città". "Ho deciso di ricandidarmi per dare continuità al lavoro fatto. Abbiamo iniziato una opera importante di risanamento e questo significa poter spendere ogni centesimo in servizi per la città. La continuità deve rimanere", ha sottolineato, parlando della sua ricandidatura. "Avevamo parlato con i vertici del Movimento e con alcuni consiglieri. la volontà di continuare il lavoro fatto era evidente e palese".

(ANSA).