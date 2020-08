Covid: Viareggio,vigili contro i gavettoni

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 15 AGO - Polizia municipale schierata in spiaggia a Viareggio (Lucca) stamani per contrastare assembramenti di giovani villeggianti che trasgrediscono all'ordinanza del Comune di fare i cosiddetti 'gavettoni' di Ferragosto, cioè il lancio di secchi e palloni d'acqua alle persone. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro infatti ha firmato l'ordinanza contro i 'gavettoni' come misura anti-contagio da Coronavirus. I vigili urbani, chiamati dai bagnanti allarmati, stanno intervenendo negli stabilimenti lungo la Passeggiata a mare per far rispettare l'ordinanza e impedire ulteriori possibilità di contagio a causa dei gavettoni d'acqua.

(ANSA).