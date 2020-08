Migranti: Comitato Schengen compirà missione in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 05 AGO - Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, effettuerà una missione in Friuli Venezia Giulia per verificare la situazione del fenomeno migratorio in regione.

L'annuncio è stato fatto al termine dell'audizione odierna del Governatore Fvg Massimiliano Fedriga proprio su fenomeni migratori ed emergenza sanitaria Covid-19. "E' indispensabile compiere una missione, un sopralluogo in Friuli Venezia Giulia, tratteremo la questione con l'Ufficio di presidenza", ha annunciato il presidente del 'Comitato Schengen', il leghista Eugenio Zoffili. (ANSA).