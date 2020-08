Coronavirus: Procura Udine apre inchiesta su mascherine

(ANSA) - UDINE, 04 AGO - La Procura della Repubblica di Udine ha aperto alcuni fascicoli di inchiesta per frode nelle pubbliche forniture: si sospettano irregolarità in alcune gare svolte nel periodo del lockdown. Per il momento non ci sono indagati. Ne danno notizia il Messaggero Veneto e Il Piccolo.

Secondo quanto affermato dal Procuratore capo Antonio De Nicolo, "sono stati aperti dei filoni di indagine che riguardano varie problematiche relative alla fornitura di mascherine a enti pubblici del territorio, non solo alla Protezione civile regionale Fvg: mascherine con problemi di funzionalità, ovvero che potevano dare perplessità su una possibile violazione delle norme in materia di forniture pubbliche". (ANSA).