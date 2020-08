Precipita con parapendio in val Badia

(ANSA) - BOLZANO, 01 AGO - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano il pilota di un parapendio, precipitato questa mattina in val Badia. L'incidente si è verificato verso le ore 10.30 in fase di atterraggio nei pressi dello stadio di ghiaccio di Corovara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Croce bianca e l'elisoccorso Pelikan 1 che ha trasportato a Bolzano il ferito, che comunque non sarebbe in pericolo di vita.

