Civiltà Cattolica, abusi di potere in congregazioni suore

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Un tema che non ha avuto finora sufficiente attenzione è l'abuso all'interno delle Congregazioni femminili. Esso non assume per lo più la forma della violenza sessuale e non riguarda minori; tuttavia non per questo risulta essere meno importante e gravido di conseguenze rilevanti.

Dall'esperienza pastorale e dai colloqui avuti in proposito si tratta per lo più di abusi di potere e di coscienza". Agli "Abusi di autorità nella Chiesa. Problemi e sfide della vita religiosa femminile" dedica un ampio articolo Civiltà Cattolica nel quaderno 4083-4084, in uscita sabato 1 agosto. Essere superiora, in certi casi, "sembra garantire privilegi esclusivi, come usufruire delle migliori cure mediche, mentre chi è una semplice suora non può neppure andare dall'oculista o dal dentista, perché 'si deve risparmiare'". Gli esempi "riguardano purtroppo ogni aspetto della vita ordinaria", e Civiltà Cattolica rileva anche "la tragica condizione" di quante non ce la fanno e abbandonano la vita religiosa: "il problema è diventato così grave che papa Francesco ha deciso di costruire una casa per coloro che, soprattutto straniere, non hanno un posto dove andare". (ANSA).