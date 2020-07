Code sul nodo genovese

(ANSA) - GENOVA, 24 LUG - Nuovi disagi questa mattina lungo il nodo autostradale genovese. In A12 ci sono sette chilometri di coda, in direzione Genova, tra Rapallo e Genova Nervi, e cinque in direzione opposta tra Nervi e Recco, per un veicolo in avaria.

In A7, in direzione Milano, ci sono due chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla, e tre chilometri in direzione Genova tra Ronco Scrivia e Bolzaneto. Da ieri i mezzi pesanti e i pullman vengono dirottati dalla A26 in A7 creando così un appesantimento alla viabilità della direttrice Genova-Milano.

(ANSA).