Bimbo morto in pozzo: Procura, nomi indagati entro lunedì

(ANSA) - TRIESTE, 24 LUG - "E' in corso l'attività di individuazione di soggetti eventualmente responsabili: una fase che richiederà tempo, in quanto presuppone attenta analisi delle testimonianze e della documentazione. Per il momento il fascicolo è ancora a carico di ignoti, ma per assicurare le garanzie difensive di chi potrebbe essere coinvolto, procederemo all'iscrizione di eventuali persone indagate verosimilmente tra la giornata di domani e quella di lunedì". Lo ha riferito all'ANSA la sostituta procuratrice di Gorizia Laura Collini in merito all'inchiesta sulla morte del bambino caduto in un pozzo del parco Coronini Cronberg.

"Dobbiamo ancora ricevere l'esito di numerosi accertamenti affidati alla Polizia giudiziaria - ha aggiunto - c'è già una data indicativa per effettuare l'autopsia, che è stata affidata al professor Carlo Moreschi, nei primi giorni della prossima settimana, ma la conferma potrà esserci solo dopo che si saranno concluse le verifiche per individuare esattamente ognuna delle persone che possono essere coinvolte dall'inchiesta". (ANSA).