"Infame", ancora insulti a leader Cinema America

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Ancora un'aggressione, questa volta solo verbale, ai danni di Valerio Carocci, presidente dell'Associazione Piccolo America. Dopo essere stato insultato e picchiato sabato scorso stamani ha ricevuto nuovamente aggressioni verbali a pochi metri dalla sede dell'associazione in Piazza San Cosimato da una persona vicina all'aggressore denunciato ieri e che -spiegano i ragazzi del Cinema America- "nei mesi precedenti aveva più volte esplicitato minacce di morte". "Non possiamo che esprimere enorme preoccupazione per la tensione, nonché le violenze verbali e fisiche che Valerio sta subendo -aggiungono i ragazzi- Ci teniamo a esplicitare che non sussiste alla base di questi comportamenti antidemocratici alcuna motivazione personale: anche questa mattina Valerio è stato aggredito verbalmente in quanto definito "infame che collabora con le guardie", tali parole sono le stesse ricevute sui social e di persona da quando l'associazione Piccolo America ha denunciato la scorsa estate le aggressioni ricevute da CasaPound alle forze dell'ordine, collaborando con queste affinché venisse fatta giustizia". (ANSA).