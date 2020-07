Migranti "in fuga" da Gualdo Cattaneo

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - Si sono allontanati ieri sera dal centro di accoglienza - dove si trovavano in regime di quarantena precauzionale - numerosi dei 25 migranti tunisini richiedenti asilo che erano arrivati giovedì pomeriggio a Gualdo Cattaneo. Dopo un'intera notte di ricerche, due di loro - ha riferito la questura di Perugia - sono stati ritrovati, nella zona, in buone condizioni di salute. "Io sono stato avvisato del loro arrivo la mattina stessa di giovedì", ha sottolineato il sindaco della città Enrico Valentini. "Ho espresso poi telefonicamente il mio dissenso, per la mancanza di condivisione della scelta e per il preavviso troppo breve. Poi ho chiesto ufficialmente al ministero informazioni, di cui ancora non sono in possesso, sulle generalità dei migranti".