Tav: protesta in Val Susa,20 denunciati

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Venti manifestanti No Tav sono stati identificati e denunciati dalla Questura di Torino per le proteste della scorsa notte in Val Susa; altri sono in corso di identificazione. Alla manifestazione hanno preso parte circa 150 persone. Alcuni, travisati, hanno cercato di danneggiare il cancello che impedisce di avvicinarsi al cantiere della Torino-Lione, altri hanno lanciato pietre e artifizi in direzione delle forze dell'ordine, che hanno risposto col lancio di alcuni lacrimogeni. Nessuno è rimasto ferito.

La protesta No Tav a poche ore dall'inizio della 'tre giorni di lotta' organizzate dal Comitato di Lotta Popolare di Bussoleno. Al termine dell'assemblea convocata ieri sera a Giaglione, che ha aperto il weekend, i manifestanti hanno improvvisato un corteo lungo i sentieri della Val Clarea durante il quale c'è stato il lancio di pietre. Un'altra 'passeggiata No Tav' è annunciata per oggi pomeriggio, con partenza alle ore 14 dal campo sportivo di Giaglione.