Violenza sessuale a Milano, donna aggredita in un parco

Una donna italiana, di 45 anni, è stata violentata da un uomo da lei descritto come straniero, ieri intorno alle 18, a Milano mentre stava portando a spasso il cane nel parco del Monte Stella, La Montagnetta di San Siro, nella zona nord-ovest di Milano nel quartiere QT8. La vittima dell'aggressione è stata trasportata, in codice giallo, alla Clinica Mangiagalli del Policlinico. Sul posto è intervenuta la polizia, chiamata dal 118. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile.

In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima della violenza sessuale è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto, probabilmente africano secondo quanto raccontato, che l'ha buttata a terra in un viottolo sterrato a lato di una delle strade pedonali che attraversano la Montagnetta. Dopo aver abusato della donna, il malvivente è scappato.

La signora - in condizioni di forte choc - una volta riuscita a riprendersi ha incontrato un runner che ha dato subito l'allarme. La Squadra Mobile potrà - quando le sue condizioni di salute lo consentiranno - chiederle una descrizione più precisa dell'uomo e se possibile qualche dettaglio per potere individuarlo. Il Monte Stella si trova in un quartiere residenziale ben abitato ed è controllato costantemente dalle forze dell'ordine che ieri sera, come logico, hanno fatto convergere nella zona molte pattuglie per cercare di trovare l'aggressore. Normalmente corridori, appassionati della bici e famiglie frequentano le strade della Montagnetta vicino al centro sportivo XXV Aprile i cui frequentatori spesso si allenano salendo e scendendo i percorsi che arrivano fino a una cinquantina di metri. E' quindi considerata un'area relativamente sicura sopratutto di giorno.