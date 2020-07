Covid:Toscana,8 nuovi casi ma 5 da ester

(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - Otto nuovi pazienti positivi al Coronavirus in Toscana, altri due morti (uno a Firenze e uno a Lucca) per un totale di 1.127, quattro guariti in più rispetto a ieri. Questo il report delle ultime 24 ore della Regione dove si precisa che cinque dei nuovi otto casi sono di persone rientrate dall'estero, in particolare dall'Albania. Sono casi rilevati, secondo quanto appreso, in controlli dopo lo sbarco all'aeroporto di Pisa. Anche per questo il governatore Enrico Rossi chiede al governo "un provvedimento nazionale per gli aeroporti per mettere sotto controllo chi arriva da area non Schengen anche con rimbalzo da Paesi europei". In Toscana ora il totale dei positivi da inizio emergenza è 10.338 fra cui i guariti raggiungono quota 8.898 (163 guariti 'clinici' e 8.735 guariti 'virali' negativi al doppio tampone). Invece gli attualmente positivi sono 313