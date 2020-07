Bloccati su Monte Bianco, salvati in 4

(ANSA) - AOSTA, 13 LUG - Quattro alpinisti sono stati tratti in salvo oggi dal Soccorso alpino valdostano sul massiccio del Monte Bianco in due distinti interventi legati a problemi con i materiali. Nel primo, alle 6, due scalatori - un francese e uno svizzero - erano bloccati a quota 4.200 metri sulla Cresta dell'Innominata.

Poco dopo, alle 7.15, due alpinisti italiani si sono trovati in difficoltà sulla Punta Wimper, nelle Grandes Jorasses, a quota 4.300 metri. I quattro alpinisti sono stati visitati dal medico dell'equipaggio dell'elisoccorso e non hanno avuto necessità di intervento sanitario. Tutti erano partiti per la scalata prima dell'alba.