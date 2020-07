Musumeci,ora stato emergenza a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 11 LUG - "Decine di sbarchi in poche ore con l'arrivo di centinaia di migranti a Lampedusa. Una condizione assolutamente insostenibile qui nell'isola delle Pelagie. Il consiglio comunale e il governo regionale hanno chiesto a Roma la proclamazione dello stato di emergenza". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, stamane a Lampedusa dopo l'arrivo di oltre 600 migranti nelle ultimi giorni. "Ci sono problemi sanitari - ha aggiunto - problemi sociali ed economici. Abbiamo bisogno di risposte immediate: Lampedusa non può diventare una terra di frontiera".