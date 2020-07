Manca tecnico, slitta udienza Geenna

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - L'assenza del tecnico incaricato di allestire i collegamenti in videoconferenza ha provocato un ritardo nell'inizio dell'udienza di oggi, in programma nell'aula bunker delle Vallette a Torino, del processo chiamato Geenna sulla 'ndrangheta in Valle d'Aosta. Lo ha comunicato ai presenti il giudice Eugenio Gramola. Due giorni fa, all'apertura del processo Fenice, si era verificato un contrattempo analogo. La procura di Torino ha fatto sapere che "l'udienza di oggi era stata segnalata al Dap due settimane fa".