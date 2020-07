Picnic anti-Covid a 2.222 metri di quota

(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - Dopo un momento di incertezza, prima per l'emergenza Covid e poi per i capricci del tempo, sulle Dolomiti è tornato il sereno e la stagione estiva decolla.

I turisti, dopo il lungo lockdown, vogliono godersi la montagna con i suoi spazi molto ampi, che garantiscono il distanziamento sociale. Dolomiti Superski si trasforma d'estate in Dolomiti SuperSummer con 107 impianti di risalita aperti in tutte le 12 valli del comprensorio che portano gli escursionisti in quota.

Per rispettare le misure anti-Covid e per venire incontro alle esigenze dei clienti, i ristoratori propongono soluzioni inedite, come il picnic sui prati di montagna. Il Rifugio da Jimmi, sopra passo Gardena, a 2.222 metri di quota, oltre al tradizionale servizio al tavolo, offre anche un cesto con prodotti e pietanze locali, come la polpetta di cervo in pane rustico, da consumare in tutta tranquillità su uno dei vicini prati. Numerosi percorsi di mountainbike, separati dai sentieri, garantiscono la pacifica convivenza di escursionisti e appassionati della bici. (ANSA).