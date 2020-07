Tasse, ateneo Pavia restituisca soldi

(ANSA) - PAVIA, 9 LUG - L'Università di Pavia dovrà restituire 4 milioni e 800 mila euro agli studenti: lo stabilisce una sentenza del Tar della Lombardia (depositata lunedì scorso) in merito a un ricorso presentato dal Coordinamento per il Diritto allo Studio-UdU (Unione degli Universitari) del capoluogo. La questione riguarda le tasse richieste dall'Ateneo pavese nel 2013 che, secondo i rappresentanti degli studenti, non rispettavano il limite imposto dalla legge.

Ad annunciare la decisione del Tribunale amministrativo regionale sono stati oggi, in una conferenza stampa, i rappresentanti pavesi dell'UdU.