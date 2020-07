Bimbo 4 anni rischia annegare a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 06 LUG - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano un bambino di 4 anni che ha rischiato di annegare nella piscina pubblica 'Lido' di Bolzano. Il piccolo era fuggito all'attenzione dei genitori ed è finito in una piscina attualmente chiusa per i dispositivi anti-Covid. Solo dopo alcuni minuti il bambino è stato trovato e recuperato. Dopo essere stato rianimato sul posto, il bambino è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Bolzano.