Polemiche per Iceman Otzi Peak

(ANSA) - BOLZANO, 03 LUG - "Nessuna cambio di nome a una vetta. Abbiamo costruito una piattaforma panoramica sulla Grawandspitze, Krahwandspitze, Croda delle Cornacchie e dato a quest'ultima un nome: Iceman Otzi Peak 3.251 metri". Lo precisano le Funivie Ghiacciai Val Senales in riferimento alle critiche sollevate dall'Heimatpflegeverband.

"E' nostro obiettivo - affermano le Funivie - rendere noto tramite termini e concetti significativi anche agli ospiti di provenienza remota le radici della nostra patria, mostrando che le gelide altitudini erano popolate già migliaia di anni fa".

"Le montagne appartengono a tutti. Proprio per questo abbiamo creato una piattaforma panoramica con semplice accesso, garantendo a qualunque persona". Secondo la Funivie Ghiacciai Val Senales, "con purtroppo 50.000 concittadini attualmente in cassa integrazione e tra breve migliaia di disoccupati, troviamo questo tipo di discussione, in una valle di per sé già molto colpita dall'emigrazione, più una beffa che un contributo a un dibattito informato".