Veneto, no Covid in 3mila polmoniti 2019

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - I 110 casi di polmonite "non classificabili" registrati tra novembre e gennaio all'ospedale di Alzano (Bergamo), potrebbero non avere relazione con il coronavirus. Nessuno dei casi di polmonite registrati tra ottobre e gennaio in Veneto, 3mila, "ha evidenziato la presenza del Covid". A dirlo all'ANSA è Andrea Crisanti, professore di Microbiologia e microbiologia clinica a Padova e consulente dei pm di Bergamo che indagano sulla gestione dell'emergenza Coronavirus. La stessa Ats Bergamo ha escluso "con discreta ragionevolezza" la presenza precoce del virus.