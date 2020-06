Ponte: Bucci, sarà finito il 29 luglio

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - "Abbiamo esigenza di sapere come possiamo fare l'ispezione finale di viabilità". Lo ha detto il commissario per la ricostruzione di Ponte Morandi Marco Bucci in merito al completamento dei lavori sul nuovo viadotto di Genova.

"Se tutto va bene il ponte per il 29 luglio sarà pronto. Al più presto è necessario sapere chi farà l'ispezione e chi darà il visto di viabilità del ponte", ha detto Bucci. "Domani lo faremo presente alla ministra", ha aggiunto.