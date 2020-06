Sicurezza: Lamorgese, troveremo accordo su modifica dl

"Io penso che un accordo lo troveremo, stiamo lavorando insieme sull'immigrazione, toccando pochissimo gli aspetti della sicurezza. Secondo me nel confronto un punto di contatto verrà fuori". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, intervistata nel programma 'Settegiorni' di Rai Parlamento, in merito sulle modifiche ai decreti sicurezza firmati da Matteo Salvini. Per martedì al Viminale è in programma il terzo incontro tra la ministra e i rappresentanti delle forze di maggioranza.

"Con l'Europa vogliamo riattivare i nostri rapporti dopo l'emergenza Covid. Vorremmo che si partisse dal protocollo di Malta che ha dato ottimi risultati, da lì non si torna indietro, anzi, dobbiamo ampliare la platea dei Paesi che vengono incontro alle esigenze di Italia, Malta, degli Stati di primo approdo della migrazione".