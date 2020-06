Violenza sessuale su minori, arrestato

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 25 GIU - Un orvietano, incensurato, di 40 anni, è stato arrestato, ai domiciliari, dalla polizia per violenza sessuale aggravata nei confronti di minorenni. A suo carico è stata eseguita un'ordinanza del gip di Terni.

In base agli accertamenti del locale commissariato, l'uomo con il pretesto di esibirsi come "prestigiatore" avvicinava dei ragazzini e si esibiva in dei giochi. Che gli consentivano - riferisce la polizia - di entrare in contatto fisico con i giovani.