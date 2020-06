Minaccia ex sparando in aria, arrestato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 25 GIU - Una serie di minacce nei confronti della ex ragazza e di un'amica della donna per vendetta dopo una testimonianza contro di lui in un processo per atti analoghi. Gesti intimidatori culminati a inizio giugno con un colpo di pistola esploso in aria sotto l'abitazione della ex.

Per questo un uomo di 41 anni, pregiudicato residente in Val d'Enza, nel Reggiano, è stato arrestato.

La denuncia è scattata da una ragazza di 28 anni reggiana, sua ex, che si è rivolta ai carabinieri di Gattatico dopo l'ennesimo maltrattamento subito. L'uomo già in passato l'aveva presa di mira con messaggi intimidatori sui social e aveva minacciato anche un'amica della ex, perché entrambe avevano testimoniato contro di lui in un processo. Nei giorni scorsi il 41enne aveva incendiato l'auto dell'amica della ex e si era lanciato in scorribande notturne, con grida e sgommate sotto le loro case per spaventarle.