Ritorno all'Università: il ministro Manfredi in diretta web

Il ministro dell'Università e della Ricerca sarà in live streaming su Skuola.net per rispondere alle domande degli universitari e spiegare come e cosa cambierà l’Università nei prossimi mesi.

Anche il mondo dell’Università, così come quello della scuola, si è trovato a dover affrontare non poche difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Tuttavia, tra lezioni, esami e sedute di laurea a distanza - non sono stati pochi i neolaureati che hanno discusso la tesi comodamente in pantofole - l’anno accademico non è andato perduto. Ora però bisogna sciogliere i prossimi ‘nodi’, come l’organizzazione dei test ingresso previsti per accedere ad alcune facoltà, la questione legata al diritto allo studio e le modalità con le quali dovrà iniziare il prossimo anno accademico. Per affrontare questi e altri argomenti legati all’Università, Skuola.net ha organizzato una puntata della Skuola Tv proprio con Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e della Ricerca.