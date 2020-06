Fase 3:Roma,mercati aperti anche la sera

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - I mercati potranno aprire anche la sera nella Capitale. Sarà in vigore da oggi la nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. "Dopo questi mesi di lockdown vogliamo offrire ai cittadini spazi in cui incontrarsi e stare all'aperto. Il mercato si conferma così un luogo di aggregazione dove andare a fare la spesa durante la giornata o ritrovarsi la sera per bere e mangiare qualcosa. In questa fase di ripartenza rendiamo la città sempre più vivibile e a misura di cittadino", afferma la Sindaca. L'apertura dei mercati è fissata nell'arco orario tra le 7 e le 22 nei giorni feriali. Quelli su sede propria coperti in regime di autogestione, ad esempio, il sabato possono aprire fino alle 23; la domenica e nei festivi infrasettimanali possono aprire tra le 7 e le 24. Altri tipi di mercato il sabato, la domenica e nei festivi avranno altre articolazioni orarie.