Bimbo cade in fosso con bici, è grave

(ANSA) - PISTOIA, 21 GIU - Un bambino di dieci anni è rimasto ferito cadendo dalla bici a Quarrata (Pistoia) intorno alle 10.30. Era insieme al padre (su un altro mezzo) e avrebbe perso il controllo della bici, finendo in un fosso. A quel punto un ferro gli si è infilato all'altezza dell'inguine. Il bambino è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un intervento urgente. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e l'elicottero Pegaso della Regione Toscana.