Milano in piazza, 'commissariate sanità'

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Un grande striscione bianco in piazza del Duomo a Milano con la scritta rossa 'Commissariate la sanità lombarda'. È questa la richiesta delle tante persone, circa tremila secondo gli organizzatori, giunte in piazza per protestare contro la gestione dell'emergenza sanitaria in Lombardia da parte della Regione. La manifestazione 'Salviamo la Lombardia' è stata promossa da diverse sigle e associazioni, in primis Medicina Democratica, I Sentinelli, Milano 2030, Arci, Acli, Casa Comune, la Fiom Cgil. La manifestazione è cominciata con un minuto di silenzio per i morti del Covid in Lombardia e in Italia con tutti i partecipanti seduti a terra. Dopo il minuto di silenzio la piazza si è sciolta in un applauso commosso e lungo. I manifestanti avevano mascherine listate a lutto. In piazza anche esponenti politici, consiglieri comunali, il parlamentare europeo del Pd Pierfrancesco Majorino, i parenti degli anziani che sono morti di Covid nelle Rsa, come quelli della residenza per anziani Don Gnocchi di Milano.