Legnini, effetti ord. 100 fra 3-4 mesi

(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 20 GIU - "Dobbiamo rimboccarci le maniche e dare un impulso deciso alla ricostruzione, come stiamo già facendo con le nuove ordinanze introdotte". Lo ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Giovanni Legnini a Castelsantangelo sul Nera, prima tappa della visita nei borghi terremotati dell'Appennino marchigiano. "I primi effetti dell'ordinanza 100 sulla ricostruzione privata li vedremo tra 3-4 mesi", mentre per quella pubblica ha ricordato di "aver chiesto al Governo procedure negoziate sotto soglia comunitaria e poteri derogatori in capo al commissario".

Per superare le perplessità dei professionisti sulle autocertificazioni, verrà "creato uno sportello a cui i tecnici potranno rivolgersi per le delucidazioni del caso. Le risposte arriveranno entro 10 giorni".