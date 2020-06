Docente positivo,sospesi esami istituto

(ANSA) - PIZZO (VIBO VALENTIA), 20 GIU - Un docente già componente della commissione di esame di maturità dell'Istituto nautico di Pizzo è risultato positivo al coronavirus al primo tampone. Si tratta di un insegnante di 65 anni, di Nicotera (Vibo Valentia), che faceva parte - prima di essere sostituito a pochi giorni dall'avvio delle sessioni - di una delle commissioni di esame impegnate nella scuola.

A seguito dell'esito del test tutto il personale è stato immediatamente contattato dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria di Vibo Valentia per essere sottoposto al tampone. Contattati anche gli insegnanti che non fanno parte delle commissioni di esame.

La notizia della positività del docente, che sarebbe venuto a contatto con una coppia rientrata nei giorni scorsi dal nord, ha creato apprensione tra gli addetti ai lavori. E così le prove d'esame in corso sono state immediatamente sospese, in attesa di individuare una nuova data