Cantieri liguri, ancora disagi

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Sono iniziati già di primo mattino i disagi lungo le autostrade liguri a causa dei cantieri per la messa in sicurezza delle gallerie e viadotti che da settimane creano grandi difficoltà negli spostamenti e proteste. I movimenti dei turisti da Lombardia e Piemonte verso le riviere stanno trovando ostacoli che provocano lunghe code. In A26 coda di 10 chilometri, in direzione Genova, tra Ovada e il bivio A26/A10. In A12, in direzione Rosignano, coda di cinque chilometri tra il bivio A12/A7 e Genova Nervi. Sempre in A12 coda di tre chilometri tra il casello di Genova Nervi e Recco. Ieri si sono registrati 15 chilometri di coda in A12 sempre a causa dei cantieri e degli scambi di carreggiata. La prefettura ha predisposto un piano di emergenza per fronteggiare eventuali maxi ingorghi con presidi fissi della polizia locale ai caselli e la presenza della protezione civile per dare conforto in caso di imbottigliamenti.