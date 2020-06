Strage bus ungherese, condannato autista

(ANSA) - VERONA, 19 GIU - La Corte d'Assise a Verona ha condannato oggi a 12 anni di reclusione Janos Varga, l'autista del bus ungherese che si schiantò, incendiandosi, la sera del 20 gennaio 2017 contro un pilone del cavalcavia dell'autostrada A4 a Verona Est. Nel rogo morirono 17 persone, tra le quali 11 studenti minorenni, di un liceo ungherese. Il Gup Luciano Gorra ha riconosciuto ai familiari delle vittime provvisionali per circa 5 milioni di euro. Il bilancio del tragico incidente salì, oltre due anni dopo, a 18 vittime, con la scomparsa di Vigh Gyorgy, il "professore eroe" che salvò alcuni studenti dall'incendio, ma non potè fare nulla per i suoi due figli.

(ANSA).