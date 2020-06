Indagate per maltrattamenti maestre nido

(ANSA) - BARI, 18 GIU - Quattro maestre di una scuola per l'infanzia di Carapelle, nel Foggiano, hanno ricevuto un avviso di fine indagini perché accusate di maltrattamenti a 12 bambini dell'asilo, fra i 3 e i 4 anni. Si tratta di una donna di 66 anni di Orta Nova, una 57enne di Foggia, una 50enne di Stornarella e una 42enne di Foggia. Secondo le indagini dei carabinieri, gli episodi di violenza sono avvenuti tra l'ottobre 2018 e aprile 2019. I militari avevano nascosto telecamere all'interno delle classi che "hanno dimostrato in maniera inconfutabile i maltrattamenti", sottolinea uno dei difensori dei genitori dei bambini. Queste sarebbero alcune delle frasi intercettate: "Ti stai ferma, mó ti do eh. Non rompete lì, sennò ti rompo la testa. Dove sta la mazza? Vatti a sedere, sennò questa te la do in testa".