Nuovo presidio Si Cobas davanti Fedex

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Nuova iniziativa del sindacato Si Cobas, insieme al Centro sociale Vittoria di Milano e ad altre realtà associative e sindacali, questa sera davanti alla società di logistica Fedex Tnt a Peschiera Borromeo al confine col capoluogo lombardo.

Nell'ambito dell'agitazione di un centinaio di lavoratori interinali che va avanti da settimane, si sta svolgendo un presidio davanti ai cancelli dell'azienda. I lavoratori denunciano di "non essere stati richiamati al lavoro dopo uno sciopero politico, il Primo Maggio scorso, sulle condizioni di sfruttamento e di salute all'interno della ditta nonostante un pre-accordo che prevedeva l'assunzione" e cioè "di essere stati licenziati".

Nella sera di giovedì scorso - in una analoga manifestazione - si erano verificate forti tensioni fra operai e polizia con i primi che avevano denunciato "un'aggressione brutale con manganellate e calci dati ai manifestanti seduti a terra" per sgomberarli. La Questura aveva spiegato che era l'ennesimo blocco di merci anche essenziali