Tensioni a Napoli durante controlli PS

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU- Momenti di forte tensione questa sera nella centrale Piazza Bellini, una delle aree della movida napoletana, durate un servizio di controllo da parte di operatori della Polizia. Secondo la Questura nell'identificare alcune persone gli agenti "sono stati insultati, accerchiati e minacciati da numerose persone". Gli agenti, evidenzia la questura, hanno riportato contusioni e le auto di servizio sono state danneggiate. Dice il questore Alessandro Giuliano: "Gli operatori delle Volanti hanno gestito la situazione con equilibrio, a fronte di un inaccettabile comportamento aggressivo e minaccioso di decine di persone. Verranno svolte indagini per individuare i responsabili di queste condotte".

Di diverso parere il centro sociale Mezzocannone occupato: "Tre nostri attivisti sono stati bloccati ingiustificatamente a Piazza Bellini. Segue il video che documenta gli abusi perpetrati dalle forze dell'ordine. Chiediamo a tutte e tutti di raggiungerci fuori la Questura per dire basta a qualsiasi forma di abuso in divisa".