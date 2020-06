Papa: nomina un laico segretario Apsa

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 15 GIU - Il Papa ha nominato un laico, Fabio Gasperini, Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, uno degli enti chiave per le finanze del Vaticano. E' la prima volta che tale ruolo verrà ricoperto da un laico.

Fabio Gasperini, nato a Roma il 17 ottobre 1961, è revisore contabile, dottore commercialista e ha una laurea in Economia e commercio. "Ha più di 25 anni di esperienza in servizi di consulenza e revisione contabile presso primarie istituzioni finanziarie: banche, assicurazioni, società di asset management, società di intermediazione mobiliare e società finanziarie", riferisce il Vaticano. Attualmente è presidente del consiglio di amministrazione di Ey Advisor Spa; membro del comitato esecutivo advisory service Emeia e dell'Aiia (Associazione Italiana Internal Auditors); responsabile europeo del settore banking e capital market e responsabile italiano degli advisory services per il settore finanziario.