Fase 3: flash mob infermieri Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GIU - Un flash mob, davanti al palazzo del Consiglio regionale a Cagliari, per chiedere un comparto separato e il riconoscimento anche economico della professione.

Sono gli infermieri sardi, protagonisti di una manifestazione che oggi si tiene in contemporanea in altre 40 città d'Italia.

"Ci hanno chiamato eroi e applaudito dai balconi - spiega Chiara Alagna, referente per Cagliari del Movimento nazionale degli infermieri - ma noi ci siamo sempre stati prima dell'emergenza Covid-19 e ci saremo anche dopo: questo era l'anno dell'infermiere, ora vogliamo che il governo ci ascolti, mi pare il momento giusto per essere considerati, non possiamo esserlo solo durante l'emergenza".